Войти
Украина подает в суд ООН на Россию из-за Крыма
перспективы
Украина подает в суд ООН на Россию из-за Крыма
Луценко: По делам Майдана в судах 280 обвиняемых
расследования
Луценко: По делам Майдана в судах 280 обвиняемых

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

газовый рынок
RSS

Меркель: «Северный поток-2» не угрожает энергетической безопасности Европы

402
Меркель: «Северный поток-2» не угрожает энергетической безопасности Европы

Правительство Германии не считает, что строительство газопровода из России в Германию «Северный поток-2» (Nord Stream-2) ставит под угрозу диверсификацию газоснабжения Европы. Об этом федеральный канцлер Ангела Меркель заявила после встречи в Берлине с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, передает DW.

Читайте также: Жертва потока. Что будет с украинской ГТС после запуска «Северного потока-2»

При этом Меркель напомнила, что в польском Свиноуйсьце построен новый терминал сжиженного газа, и о планах прокладки газопровода между Польшей и Данией.

Берлин рассматривает «Северный поток-2» исключительно как бизнес-проект, с помощью которого российский газ будет доставляться по дну Балтийского моря в Германию, подчеркнула глава германского правительства.

В свою очередь Моравецкий, указал на опасность того, что в результате строительства газопровода будет подорвана роль Украины как транзитной страны для российского газа.

Варшава хочет, чтобы Еврокомиссия обратила на это внимание и прописала ситуацию с российско-германским газопроводом в Третьем энергопакете ЕС, направленном на обеспечение равной конкуренции и безопасности поставок на газовом рынке Евросоюза.

Читайте также: Польша собирается построить газопровод в противовес «Северному потоку-2»

Напомним, ранее Моравецкий заявлял, что строительство газопровода «Северный поток-2» создает новое ненужное напряжение, а его запуск может привести к большой войне между Украиной и РФ.

Россия, газ, Германия, ЕС, Ангела Меркель, Украина, Северный поток-2, газовый рынок
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 16 февраля 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.692,05 0.1541 2.735,15 0.1932
100 евро 3.350,88 0.3871 3.424,55 0.4325
10 рублей 4,42 0.0051 4,89 0.0068
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Обменный курс: сезонность, спекуляции и особенности 2018-го

Со второй половины января гривна на наличном рынке укрепилась на 4,7% - с 28,8 грн/$ до 27,5 грн/$ - и продолжает дальше отвоевывать позиции у доллара. Было ли это ожидаемо и какую динамику ожидать в дальнейшем?
Роман Шпек
Роман Шпек
председатель Совета Независимой ассоциации банков Украины

Миссия МВФ: техническая или последняя?

В Украине часто говорят о победе там, где еще нужно много работать. Жаль, что приезд технической миссии МВФ, скорее всего, запишут в перечень побед и воспримут как неправильный сигнал: «Можно и дальше не выполнять обязательства, они все равно приедут».
Сет Годин
Сет Годин
маркетолог

Успешными предпринимателями становятся или рождаются?

Ошибка, которую легко сделать, кроется в языке. Мы говорим: «Она предприниматель», тогда как нужно говорить: «Она действует как предприниматель». Предпринимательство - это действие, поза… и поэтому, конечно, это выбор. Возможно, вы не хотите быть одним из них, но если вы можете воспроизвести такой образ действий, вы сможете действовать как предприниматель.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016