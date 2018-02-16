Меркель: «Северный поток-2» не угрожает энергетической безопасности Европы

Правительство Германии не считает, что строительство газопровода из России в Германию «Северный поток-2» (Nord Stream-2) ставит под угрозу диверсификацию газоснабжения Европы. Об этом федеральный канцлер Ангела Меркель заявила после встречи в Берлине с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, передает DW.

При этом Меркель напомнила, что в польском Свиноуйсьце построен новый терминал сжиженного газа, и о планах прокладки газопровода между Польшей и Данией.

Берлин рассматривает «Северный поток-2» исключительно как бизнес-проект, с помощью которого российский газ будет доставляться по дну Балтийского моря в Германию, подчеркнула глава германского правительства.

В свою очередь Моравецкий, указал на опасность того, что в результате строительства газопровода будет подорвана роль Украины как транзитной страны для российского газа.

Варшава хочет, чтобы Еврокомиссия обратила на это внимание и прописала ситуацию с российско-германским газопроводом в Третьем энергопакете ЕС, направленном на обеспечение равной конкуренции и безопасности поставок на газовом рынке Евросоюза.

Напомним, ранее Моравецкий заявлял, что строительство газопровода «Северный поток-2» создает новое ненужное напряжение, а его запуск может привести к большой войне между Украиной и РФ.