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СМИ: Roshen продолжает зарабатывать на экспорте в Приднестровье

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СМИ: Roshen продолжает зарабатывать на экспорте в Приднестровье

На фоне ограничений Киевом торговли с сепаратистскими регионами на востоке Украины и аннексированным Крымом, украинские компании продолжают зарабатывать на экспорте в сепаратистский регион Молдовы — Приднестровье, сообщает молдавский Rise.

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Отмечается, что среди крупнейших отправителей товаров в самопровозглашенную ПМР — украинские представительства мировых брендов и даже компания президента Украины Петра Порошенко. Их основной бизнес-партнер — приднестровская ООО «Шериф» молдавского олигарха Виктора Гушана.

На встрече в Молдове в июле 2017 года президент заверял, что Киев выступает за открытие совместных пунктов контроля по всему приднестровскому участку границы «для обеспечения прозрачности и эффективной борьбы с контрабандой и коррупцией».

В том же месяце, концерн «Рошен» отправил напрямую в Приднестровье кондитерские изделия. Получатель продукции — тираспольская фирма «Шериф». По данным из таможенного реестра Украины, фактурная стоимость товара — 1,5 млн гривен (более 55 тысяч долларов).

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Как выяснило издание, эта сделка — лишь часть из сотен торговых операций между компаниями украинского президента и приднестровского импортера.

По подсчетам издания, с 2014 по первую половину 2017 года «Рошен» наторговала с «Шерифом» на сумму около 3 млн долларов.

Весь товар отправляли напрямую в Приднестровье, то есть в обход контроля Молдовой. Это подтверждают как данные экспорта из украинской таможни, так и в фирме Tezaurus-VDS SRL, официальном дистрибьюторе в Республике Молдова товаров «Рошен».

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Издание также проанализировало более полумиллиона экспортных операций из Украины и составили топ-20 крупнейших торговых партнеров «Шерифа» в период 2016 и первой половины 2017 года. В первую десятку отправителей товаров, кроме фирмы президента Порошенко, вошли украинские представительства таких мировых гигантов как «Кока-кола» и «Нестле».

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