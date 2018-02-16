СМИ: Roshen продолжает зарабатывать на экспорте в Приднестровье

На фоне ограничений Киевом торговли с сепаратистскими регионами на востоке Украины и аннексированным Крымом, украинские компании продолжают зарабатывать на экспорте в сепаратистский регион Молдовы — Приднестровье, сообщает молдавский Rise.
Отмечается, что среди крупнейших отправителей товаров в самопровозглашенную ПМР — украинские представительства мировых брендов и даже компания президента Украины Петра Порошенко. Их основной бизнес-партнер — приднестровская ООО «Шериф» молдавского олигарха Виктора Гушана.
На встрече в Молдове в июле 2017 года президент заверял, что Киев выступает за открытие совместных пунктов контроля по всему приднестровскому участку границы «для обеспечения прозрачности и эффективной борьбы с контрабандой и коррупцией».
В том же месяце, концерн «Рошен» отправил напрямую в Приднестровье кондитерские изделия. Получатель продукции — тираспольская фирма «Шериф». По данным из таможенного реестра Украины, фактурная стоимость товара — 1,5 млн гривен (более 55 тысяч долларов).
Как выяснило издание, эта сделка — лишь часть из сотен торговых операций между компаниями украинского президента и приднестровского импортера.
По подсчетам издания, с 2014 по первую половину 2017 года «Рошен» наторговала с «Шерифом» на сумму около 3 млн долларов.
Весь товар отправляли напрямую в Приднестровье, то есть в обход контроля Молдовой. Это подтверждают как данные экспорта из украинской таможни, так и в фирме Tezaurus-VDS SRL, официальном дистрибьюторе в Республике Молдова товаров «Рошен».
Издание также проанализировало более полумиллиона экспортных операций из Украины и составили топ-20 крупнейших торговых партнеров «Шерифа» в период 2016 и первой половины 2017 года. В первую десятку отправителей товаров, кроме фирмы президента Порошенко, вошли украинские представительства таких мировых гигантов как «Кока-кола» и «Нестле».
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.692,05 0.1541
|2.735,15 0.1932
|100 евро
|3.350,88 0.3871
|3.424,55 0.4325
|10 рублей
|4,42 0.0051
|4,89 0.0068
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
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