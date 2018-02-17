Миротворцы ООН могут вывести «Минск» из тупика, — генсек ОБСЕ

Миссия «голубых касок» могла бы помочь вывести ситуацию из политического тупика в выполнении Минских соглашений, считает генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томас Гремингер, передает Укринформ.
«Потенциально, действительно, если бы пришли к согласию по поводу того, какая именно операция ООН могла бы быть, это могло бы обеспечить нас необходимым политическим импульсом, чтобы выйти из политического тупика в выполнении Минских соглашений», — сказал Гремингер.
Он видит такой потенциал, но напоминает, что сначала вопрос следует решить по сути. В то же время, отмечает генсек ОБСЕ, надо осознавать, что при реализации Минских соглашений необходимо решить «оба набора положений» — связанных с безопасностью и связанных с политикой.
«То есть, в какой-то момент вы закончите обсуждением тех же самых вопросов, которые обсуждаются и сегодня в рамках дорожной карты „нормандской четверки“. Эти вопросы будут требовать своего разрешения также и тогда, когда мы достигнем согласия по поводу операции ООН», — сказал Гремингер.
Он выразил надежду, что в ближайшее время будут получены импульсы и от «нормандской четверки», которые позволят продолжать двигаться дальше и действовать ОБСЕ на местах, поскольку до сих пор фиксируется слишком много нарушений перемирия каждый день и люди страдают, а также и в направлении политического решения конфликта.
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