Аэропорт Харькова возобновляет прямые рейсы в Тбилиси

Авиакомпания Georgian Airways возобновляет прямые рейсы Харьков-Тбилиси с 6 апреля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба харьковского аэропорта.

Вылеты в Грузию будут осуществляться по вторникам и субботам. Время в пути — 2 часа 20 минут, вылет в 00:10, приземление в 3:30 по местному времени. Обратные рейсы в Харьков будут по понедельникам и пятницам. Время в пути аналогичное, вылет в 22:00, приземление в 23:20.

Стоимость билетов в одну сторону без багажа стартует с 3,25 тыс. грн ($122), а в обе стороны — от 5,52 тыс. грн ($207).

Напомним, аэропорт Полтавы готовится к запуску международных чартерных рейсов: первый полет по маршруту Полтава-Анталия запланирован на май текущего года.