НАТО может возглавить женщина

Следующим Генеральным секретарем Североатлантического Альянса может стать министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt, со ссылкой на информированные источники в НАТО.

Издание пишет, что имя Урсулы фон дер Ляйен называется в высших кругах НАТО, как возможной преемницы действующего Генсека Йенса Столтенберга.

«Министр обороны Германии фон дер Лейен пользуется отличной репутацией в альянсе. У нее острое чувство стратегии, у нее много опыта, все ее министры слушают ее, когда она говорит», — говорит источник в Альянсе.

Сменить Столтенберга на посту руководителя организации она сможет через два года. Однако, по информации издания, Турция выступает против кандидатуры Ляйен и готова поддержать ее при выполнении условий, которые, однако не называются.

Урсула фон дер Ляйен возглавляет оборонное ведомство Германии с 2013 года, ранее она была министром по вопросам семьи, а также министром труда и социальной политики.