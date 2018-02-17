НАТО может возглавить женщина

Следующим Генеральным секретарем Североатлантического Альянса может стать министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt, со ссылкой на информированные источники в НАТО.
Издание пишет, что имя Урсулы фон дер Ляйен называется в высших кругах НАТО, как возможной преемницы действующего Генсека Йенса Столтенберга.
«Министр обороны Германии фон дер Лейен пользуется отличной репутацией в альянсе. У нее острое чувство стратегии, у нее много опыта, все ее министры слушают ее, когда она говорит», — говорит источник в Альянсе.
Сменить Столтенберга на посту руководителя организации она сможет через два года. Однако, по информации издания, Турция выступает против кандидатуры Ляйен и готова поддержать ее при выполнении условий, которые, однако не называются.
Урсула фон дер Ляйен возглавляет оборонное ведомство Германии с 2013 года, ранее она была министром по вопросам семьи, а также министром труда и социальной политики.
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