Директора «Элита-Центр» задержали за новую аферу

Суд арестовал на два месяца директора строительной компании Элита-центр, задержанного накануне на взятке. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Киева.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Киева, его арестовали с альтернативой залога в 1,3 млн гривен.

Его сообщника также взяли под стражу на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме 140 тысяч гривен. Прокуратура обжалует сумму залога для второго фигуранта дела.

Ранее сообщалось, что директора Элита-центра задержали по подозрению в вымогательстве взятки в размере $50 тыс. По данным следствия, задержанный, действуя в сговоре с руководителем Строительно-инвестиционной компании ПСП ЛТД, требовал $50 тысяч от владельца квартиры в новостройке за прекращение имущественного спора о признании права собственности на это жилье.

Подозреваемые обещали за взятку закрыть гражданские дела против владельцев квартир и отозвать существующие иски о праве собственности на это жилье, которое они сами же реализовали нескольким покупателям.