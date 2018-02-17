Директора «Элита-Центр» задержали за новую аферу

Суд арестовал на два месяца директора строительной компании Элита-центр, задержанного накануне на взятке. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Киева.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Киева, его арестовали с альтернативой залога в 1,3 млн гривен.
Его сообщника также взяли под стражу на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме 140 тысяч гривен. Прокуратура обжалует сумму залога для второго фигуранта дела.
Ранее сообщалось, что директора Элита-центра задержали по подозрению в вымогательстве взятки в размере $50 тыс. По данным следствия, задержанный, действуя в сговоре с руководителем Строительно-инвестиционной компании ПСП ЛТД, требовал $50 тысяч от владельца квартиры в новостройке за прекращение имущественного спора о признании права собственности на это жилье.
Подозреваемые обещали за взятку закрыть гражданские дела против владельцев квартир и отозвать существующие иски о праве собственности на это жилье, которое они сами же реализовали нескольким покупателям.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.692,50 0.1586
|2.735,51 0.1968
|100 евро
|3.347,88 0.3571
|3.422,41 0.4111
|10 рублей
|4,42 0.0052
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