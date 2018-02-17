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Доходы банков от торговли акциями упали до минимума за 11 лет

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Доходы банков от торговли акциями упали до минимума за 11 лет

Доходы 12 крупнейших инвестиционных банков мира от торговли акциями и производными инструментами в прошлом году сократились на 4%, составив $41,8 млрд. Это минимальный объем за последние 11 лет, сообщает Интерфакс, ссылаясь на исследование аналитической компании Coalition.

Доходы от торговли сырьевыми товарами по итогам 2017 года упали также до минимума с 2006 года. Совокупная выручка от операций с сырьем составила $2,5 млрд, рухнув на 42% по сравнению с 2016 годом.

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При этом в целом выручка банков от операций с активами с фиксированной доходностью, на валютном и сырьевом рынках (FICC) уменьшилась на 11% — до $68 млрд.

Совокупная выручка 12 крупнейших инвестбанков мира по итогам 2017 года уменьшилась на 4% — до $150,4 млрд по сравнению со $156,1 млрд годом ранее. В предыдущие два года темпы снижения показателя составляли 3%.

Прошлогодний объем доходов стал самым низким с 2008 года.

Coalition включает в число крупнейших инвестбанков мира Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc., Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Barclays, Credit Suisse, UBS, HSBC Bank Plc, BNP Paribas, Societe Generale. Анализ компании не учитывает крупные австралийские и канадские банки и финансовые компании стран с развивающейся экономикой.

банки, доходы, акции
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