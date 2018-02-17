За полтора месяца полиция нашла 850 пропавших детей

С начала 2018 года полиция в Украине разыскала около 850 из 968 пропавших детей. Об этом в пятницу, 16 февраля, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что только за прошедшие сутки правоохранители разыскали и возвратили в семьи 24 ребенка.

«В течение 2018 года правоохранителям поступили 968 обращений об исчезновении несовершеннолетних. Полиция уже разыскала 848 пропавших детей», — говорится в сообщении.

Как сообщили в полиции, за минувшие сутки были зарегистрированы 27 сообщений граждан об исчезновении 28 детей, из них удалось вернуть 24. Поиски четырех детей продолжаются.

Правоохранители напомнили, что в случае исчезновения ребенка необходимо срочно обратиться в ближайшее полицейское отделение или к наряду.