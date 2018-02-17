Украинские кикбоксеры завоевали девять медалей на Кубке Европы

В хорватском городе Карловац девять спортсменов из Украины приняли участие в Кубке Европы по кикбоксингу WАKО — «Karlovac Open 2018». Об этом информирует УНН.
В зрелищных финальных противостояниях с представителями европейских школ украинцы семь раз праздновали победу и дважды стали серебряными призерами, выступая в таких разделах, как фул-контакт, лоу-кик, К-1.
В фул-контакте в весе до 75 кг чемпионом стал Артем Мельник из Житомира, а в категории до 91 кг — Александр Акимов из Харькова.
Лучшими в лоу-кик является Житомира Андрей Меленивський (до 71 кг) и харьковчанин Андрей Сиротенко (до 75 кг).
В К-1 наши кикбоксеры трижды поднимались на первую ступеньку пьедестала почета Богдан Стенько из Кривого Рога — в 63,5 кг, Богдан Базюк из Стрыя — в 67 кг, а еще один стриянин Святослав Гасюк — в 71 кг.
Уступили в «золотых» стычках двое украинский Юлия Демченко из Харькова (лоу-кик в весе до 60 кг) и Андрей Сташкив из Стрыя (К-1 в 60 кг).
Таким образом, каждый из наших соотечественников вернулся с наградой.
Отметим, что всего в соревнованиях приняли участие около 2000 кикбоксеров из 28 стран Европы.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.692,50 0.1586
|2.735,51 0.1968
|100 евро
|3.347,88 0.3571
|3.422,41 0.4111
|10 рублей
|4,42 0.0052
|4,89 0.0066
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016