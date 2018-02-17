Украинские кикбоксеры завоевали девять медалей на Кубке Европы

В хорватском городе Карловац девять спортсменов из Украины приняли участие в Кубке Европы по кикбоксингу WАKО — «Karlovac Open 2018». Об этом информирует УНН.

В зрелищных финальных противостояниях с представителями европейских школ украинцы семь раз праздновали победу и дважды стали серебряными призерами, выступая в таких разделах, как фул-контакт, лоу-кик, К-1.

В фул-контакте в весе до 75 кг чемпионом стал Артем Мельник из Житомира, а в категории до 91 кг — Александр Акимов из Харькова.

Лучшими в лоу-кик является Житомира Андрей Меленивський (до 71 кг) и харьковчанин Андрей Сиротенко (до 75 кг).

В К-1 наши кикбоксеры трижды поднимались на первую ступеньку пьедестала почета Богдан Стенько из Кривого Рога — в 63,5 кг, Богдан Базюк из Стрыя — в 67 кг, а еще один стриянин Святослав Гасюк — в 71 кг.

Уступили в «золотых» стычках двое украинский Юлия Демченко из Харькова (лоу-кик в весе до 60 кг) и Андрей Сташкив из Стрыя (К-1 в 60 кг).

Таким образом, каждый из наших соотечественников вернулся с наградой.

Отметим, что всего в соревнованиях приняли участие около 2000 кикбоксеров из 28 стран Европы.