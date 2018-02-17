Аэропорт Полтавы примет первый международный рейс

Аэропорт Полтавы готовится к запуску международных чартерных рейсов. Первый полет по маршруту Полтава-Анталия запланирован на май текущего года, сообщает ЦТС.

Руководство Полтавской области также планирует закупить несколько единиц техники для обслуживания самолетов и отремонтировать взлетно-посадочную полосу.

«Следующий этап — непосредственные ремонты в перепланированных помещениях, закупка нескольких единиц техники для обслуживания самолетов. А с наступлением тепла займемся взлетной полосой», — рассказал первый заместитель руководителя Полтавской ОГА Андрей Песоцкий.