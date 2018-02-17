В зоне АТО пропал украинский военный, - штаб

В зоне АТО пропал военнослужащий одного из военных подразделений сил Антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Сегодня, 17 февраля, во время проверки наличия личного состава одного из военных подразделений сил Антитеррористической операции выявлено отсутствие военнослужащего. Проводятся первоочередные поисковые мероприятия», — сказано в сообщении.

15 февраля штаб АТО сообщил о гибели в Донбассе бойцов отдельной бригады морской пехоты ВСУ, но каких-либо подробностей происшествия не озвучил. После исследования доказательств была установлена причастность к убийству двух сослуживцев погибших, подозреваемых задержали. Предварительная причина — внеуставные отношения.