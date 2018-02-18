В Киеве закрыто семь станций метро

В столице закрыты станции метро «Майдан Независимости», «Площадь Льва Толстого, «Крещатик», «Театральная», «Университет», «Палац спорта» и «Золотые ворота». Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Станции закрыты на вход и выход, пересадочные узлы также не работают, по техническим причинам. Об этом объявляют в метро. Поезда проезжают эти станции без остановок.

В 12:17 пресс-служба Киевского метрополитена опубликовала сообщение, что станции закрыты из-за анонимных сообщений о минировании.

«Внимание! Из-за анонимных сообщений о минировании на вход и выход закрыты станции „Площадь Льва Толстого“, „Университет“, „Крещатик“, „Театральная“, „Золотые ворота“. Проводится проверка», — говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня в центре Киева проходят протестные акции сторонников Михаила Саакашвили.