Лукашенко подтвердил готовность отправить миротворцев на Донбасс при договоренности лидеров РФ и Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил готовность направить в Украину белорусский миротворческий контингент при соответствующей договорённости между президентами Украины и России.

«Белорусские миротворцы готовы стать между конфликтующими сторонами в Украине при договоренности между Порошенко и Путиным», — цитирует в воскресенье госагентство БелТА А.Лукашенко.

Он подчеркнул, что если вы Белоруссии поручили сыграть какую-то роль в урегулировании конфликта в Украине, то она бы выполняла все необходимое, не занимая чью-то позицию.

«Я даже говорил обоим президентам, Порошенко и Путину: вы не рассчитывайте на то, что я чей-то буду. Я буду четко выполнять то, о чем вы, два президента, договоритесь: стать между — я стану, договоритесь вывести 10 тыс. вооруженных сил Беларуси — мы поставим их на границе, где вы скажете», — сказал глава государства.

«Но я не смогу сделать то, о чем вы не договоритесь», — сказал он.

А.Лукашенко также напомнил, что еще в первый год конфликта в Донбассе Белоруссия направила свои предложения по его урегулированию, однако они не были приняты высокопоставленными чиновниками из Брюсселя.

«И я сейчас считаю, что многие европейцы заинтересованы в этом конфликте, как бы они себя ни рядили в миротворцев. Если бы приняли — был бы вариант», — считает А.Лукашенко. «Сегодня вернулись к половинчатому варианту того, что я предлагал: давайте и белорусов включим (это НАТО предлагает), потому что им якобы доверяет Россия», — сказал он.