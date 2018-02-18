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Лукашенко подтвердил готовность отправить миротворцев на Донбасс при договоренности лидеров РФ и Украины

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Лукашенко подтвердил готовность отправить миротворцев на Донбасс при договоренности лидеров РФ и Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил готовность направить в Украину белорусский миротворческий контингент при соответствующей договорённости между президентами Украины и России.

«Белорусские миротворцы готовы стать между конфликтующими сторонами в Украине при договоренности между Порошенко и Путиным», — цитирует в воскресенье госагентство БелТА А.Лукашенко.

Он подчеркнул, что если вы Белоруссии поручили сыграть какую-то роль в урегулировании конфликта в Украине, то она бы выполняла все необходимое, не занимая чью-то позицию.

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«Я даже говорил обоим президентам, Порошенко и Путину: вы не рассчитывайте на то, что я чей-то буду. Я буду четко выполнять то, о чем вы, два президента, договоритесь: стать между — я стану, договоритесь вывести 10 тыс. вооруженных сил Беларуси — мы поставим их на границе, где вы скажете», — сказал глава государства.

«Но я не смогу сделать то, о чем вы не договоритесь», — сказал он.

А.Лукашенко также напомнил, что еще в первый год конфликта в Донбассе Белоруссия направила свои предложения по его урегулированию, однако они не были приняты высокопоставленными чиновниками из Брюсселя.

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«И я сейчас считаю, что многие европейцы заинтересованы в этом конфликте, как бы они себя ни рядили в миротворцев. Если бы приняли — был бы вариант», — считает А.Лукашенко. «Сегодня вернулись к половинчатому варианту того, что я предлагал: давайте и белорусов включим (это НАТО предлагает), потому что им якобы доверяет Россия», — сказал он.

Александр Лукашенко, Донбасс, миротворцы
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Комментарии (1)
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Гость
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fhtrjh rtjrtj
fhtrjh rtjrtj 5 часов 46 минут назад

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog

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