Крушение самолета в Иране: погибли 60 пассажиров и 6 членов экипажа

В Иране во время крушения пассажирского самолета погибли 66 человек. Об этом сообщает агенство Associated Press со ссылкой на представителей авиакомпании Aseman Airlines.

«Иранская авиакомпания Aseman Airlines сообщает, что авиакатастрофа в южном Иране убила всех 66 человек на борту», — пишет агенство.

В компании также сообщили, что на борту находились 60 пассажиров, из них 59 взрослых и ребенок, а также члены экипажа.

Самолет, который выполнял рейс № EP3704, вылетел из Тегерана в 4:34 по Гринвичу и дал свой последний сигнал в 5:55. Предварительно, произошло столкновение с горой Дена (440 метров).

Местные СМИ сообщают, что спасателям не удается добраться до места происшествия из-за неблагоприятных погодных условий и повышенной туманности.