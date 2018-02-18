Украинец Александр Абраменко выиграл золотую медаль Олимпиады-2018

Александр Абраменко победил в финале Олимпийских игр-2018 в лыжной акробатике.

29-летний Александр Абраменко еще до начала Игр-2018 считался одной из надежд команды Украины на медали. Несмотря на свой возраст, Абраменко – самый опытный в составе украинской делегации в корейском Пхенчхане: это Олимпиада для него уже четвертая. В итальянском Турине-2006 он был 27-м, в канадском Ванкувере-2010 стал 26-м, а в Сочи-2016 финишировал на высоком 6-м месте.

В неофициальном рейтинге лучших лыжных акробатов Пхенчхана он был примерено на 5-6-м местах.

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Отметим, что Александр Абраменко не сумел с первой попытки пробиться в финал олимпийского турнира. Украинец в первой квалификации даже не попал в топ-6 спортсменов, которые получили прямые путевки в решающий раунд.