Взрывчатку в столичном метро не нашли, станции возобновили работу

На станциях «Площадь Льва Толстого», «Университет», «Театральная», «Золотые Ворота», «Майдан Независимости» и «Крещатик» не было обнаружено опасных предметов. Об этом пресс-служба метрополитена сообщила в Тwitter.

«Станции проверены. Взрывоопасных предметов не обнаружено. Метро работает в обычном режиме», — говорится в сообщении.

В столичной полиции заявили, что в метро опасных предметов не обнаружили.

«Правоохранители проверили подземку: опасных предметов не обнаружили», — говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что сейчас проводятся меры для установления личности минера.

Как сообщалось, в воскресенье, 18 февраля, на станции киевского метро «Площадь Льва Толстого», «Университет», «Крещатик», «Театральная», «Золотые ворота», «Майдан Независимости» и соответствующие пересадки были закрыты на вход и выход из-за анонимного сообщения о минировании. Проводилась эвакуация, а поезда на время проверки на указанных станциях не останавливались.