Саакашвили проанонсировал выдвижение кандидатур «от народа» в президенты и в Раду

Экс-президент Грузии, лидер партии «Рух новых сил» Михеил Саакашвили заявляет, что в Украине вскоре будет представлен свой кандидат в президенты «от народа».

«У нас будет свой президентский кандидат, от народа. Однотуровый во второй тур должен не выйти», — сказал М.Саакашвили по видеовключению из Нидерландов на митинге в Киеве в воскресенье, передает Интерфакс-Украина.

Политик отметил, что будут представлены кандидаты в парламент и правительство Украины.

«Также представим список бандитов, которые грабят Украину, которых должна ждать тюрьма в Украине и в Европе — за то, что они сделали с украинским народом... Мы никогда не будем ни с кем договариваться», — подчеркнул он.

Политик напомнил, что собирается вернуться в Украину. «До встречи в Киеве, друзья», — завершил М.Саакашвили свое выступление.

Проведение очередных парламентских и президентских выборов запланировано в Украине на 2019 год.