Синоптики предупредили украинцев о похолодании и осадках

В ближайшие сутки, 19 февраля, погоду в Украине будет определять влажная и относительно холодная воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.
Местами в понедельник ожидается небольшой снег, на дорогах, кроме юга страны, гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 4-9° мороза, в западных областях местами 10-13° мороза; днем 0-5° мороза, на Закарпатье и юге Украины 0-5° тепла.
В Киеве местами небольшой снег; температура воздуха ночью 6-8° мороза, днем 1-3° мороза.
По данным Центральной геофизической обсерватории, за весь период метеорлогических наблюдений с 1881 года в Киеве в день 19 февраля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 10,8 градусов тепла в 1925 году, а самая низкая ночью – на отметке 24,3 градуса мороза в 1954 году.
Во вторник, 20 февраля, в Украине без осадков. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 7-12° мороза, в западных областях до 15° мороза, днем 0-5° мороза; на юге и Закарпатье ночью 4-9° мороза, днем 1-5° тепла.
В Киеве - без осадков; температура воздуха ночью 8-10° мороза, днем 1-3° мороза.
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