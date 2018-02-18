Украина поднялась на 17-е место после девятого дня «белых» Игр в Пхёнчхане

На зимних Олимпийских играх-2018 в Пхёнчхане (Республика Корея) состоялся девятый медальный день. Было разыграно шесть комплектов наград в пяти видах спорта.
Как сообщалось, копилка сборной Украины пополнилась первой медалью — «золото» в лыжной акробатике завоевал фристайлист Александр Абраменко.
В общекомандном зачете в лидеры вышла Норвегия — 9 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых наград. Вслед за норвежцами идут немцы (9, 5, 4), голландцы (6, 5, 2), канадцы (5, 5, 6) и американцы (5, 3, 2).
Украина делит 17-ю позицию с Польшей, в активе которой также одно «золото».
Всего медали в Пхёнчхане уже завоевали представители 26-ти стран из 92-х команд-участниц.
Технические результаты ХХIII зимних Олимпийских игр за 18 февраля:
Фристайл. Мужчины. Акробатика. 1. Александр Абраменко (УКРАИНА) — 128,51 балла. 2. Цзя Цоньян (Китай) — 128,05. 3. Илья Буров («ОАР») — 122,17.
Горнолыжный спорт. Мужчины. Гигантский слалом. 1. Марсель Хиршер (Австрия) — 2.18,04. 2. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) — 2.19,31. 3. Алексис Пинтуро (Франция) — 2.19,35... 57. Иван Ковбаснюк (УКРАИНА) — 2.37,67.
Конькобежный спорт. Женщины. 500 метров. 1. Нао Кодаира (Япония) — 36,94 секунды (олимпийский рекорд). 2. Сан Хва Ли (Республика Корея) — 37,33. 3. Каролина Ербанова (Чехия) — 37,34.
Биатлон. Мужчины. Масс-старт. 15 км, четыре огневых рубежа. 1. Мартен Фуркад (Франция) — 35.47,3 (2 штрафных круга). 2. Симон Шемпп (Германия) — то же время (1). 3. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) — отставание 11,2 секунды (2).
Лыжные гонки. Эстафета 4×10 км. 1. Норвегия — 1:33.04,9. 2. «ОАР» — отставание 9,4 секунды. 3. Франция — 36,9.
Фристайл. Мужчины. Слоуп-стайл. 1. Остейн Браатен (Норвегия) — 95,00. 2. Ник Геппер (США) — 93,60. 3. Алекс Болье-Маршан (Канада) — 92,40.
До 25 февраля в Пхёнчхане разыграют 102 комплекта олимпийских наград.
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|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
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