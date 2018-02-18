Украина поднялась на 17-е место после девятого дня «белых» Игр в Пхёнчхане

На зимних Олимпийских играх-2018 в Пхёнчхане (Республика Корея) состоялся девятый медальный день. Было разыграно шесть комплектов наград в пяти видах спорта.

Как сообщалось, копилка сборной Украины пополнилась первой медалью — «золото» в лыжной акробатике завоевал фристайлист Александр Абраменко.

В общекомандном зачете в лидеры вышла Норвегия — 9 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых наград. Вслед за норвежцами идут немцы (9, 5, 4), голландцы (6, 5, 2), канадцы (5, 5, 6) и американцы (5, 3, 2).

Украина делит 17-ю позицию с Польшей, в активе которой также одно «золото».

Всего медали в Пхёнчхане уже завоевали представители 26-ти стран из 92-х команд-участниц.

Технические результаты ХХIII зимних Олимпийских игр за 18 февраля:

Фристайл. Мужчины. Акробатика. 1. Александр Абраменко (УКРАИНА) — 128,51 балла. 2. Цзя Цоньян (Китай) — 128,05. 3. Илья Буров («ОАР») — 122,17.

Горнолыжный спорт. Мужчины. Гигантский слалом. 1. Марсель Хиршер (Австрия) — 2.18,04. 2. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) — 2.19,31. 3. Алексис Пинтуро (Франция) — 2.19,35... 57. Иван Ковбаснюк (УКРАИНА) — 2.37,67.

Конькобежный спорт. Женщины. 500 метров. 1. Нао Кодаира (Япония) — 36,94 секунды (олимпийский рекорд). 2. Сан Хва Ли (Республика Корея) — 37,33. 3. Каролина Ербанова (Чехия) — 37,34.

Биатлон. Мужчины. Масс-старт. 15 км, четыре огневых рубежа. 1. Мартен Фуркад (Франция) — 35.47,3 (2 штрафных круга). 2. Симон Шемпп (Германия) — то же время (1). 3. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) — отставание 11,2 секунды (2).

Лыжные гонки. Эстафета 4×10 км. 1. Норвегия — 1:33.04,9. 2. «ОАР» — отставание 9,4 секунды. 3. Франция — 36,9.

Фристайл. Мужчины. Слоуп-стайл. 1. Остейн Браатен (Норвегия) — 95,00. 2. Ник Геппер (США) — 93,60. 3. Алекс Болье-Маршан (Канада) — 92,40.

До 25 февраля в Пхёнчхане разыграют 102 комплекта олимпийских наград.