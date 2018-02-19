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На «теплые кредиты» для ОСМД выделено 200 млн грн

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На «теплые кредиты» для ОСМД выделено 200 млн грн

Глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук сообщил, что из госбюджета выделено 200 млн грн на компенсацию за «теплыми кредитами» для ОСМД в 2018 году.

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«ОСМД — одна из важнейших целевых аудиторий программы, которую мы мотивировали проводить отдельные, а комплексные мероприятия по энергоэффективности, и не лоскутное, а полное утепление многоэтажек», — заявил Савчук.

В течение всех трех лет программы отмечается положительная динамика спроса на «теплые кредиты», особенно со стороны ОСМД. Например, в июле-августе 2017 года ОСМД взяли в 2-3 раза больше «теплых кредитов», чем за аналогичный период 2016 года.

Статистика показывает, что ОСМД поверили в действенность программы. Они убедились, что правительство осуществляет возмещение от 40% до 70% «теплого кредита», а местная власть предоставляет дополнительную компенсацию части процентов или суммы кредита.

По его словам, в 2015 году правительством возмещено для ОСМД 5 млн грн, в 2016 — 23 млн грн, в 2017 — уже 73 млн грн.

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«В 2018 году, учитывая высокую востребованность ОСМД в программе, мы выделяем на компенсацию за „теплыми кредитами“ уже 200 млн грн. Это ровно половина от общей суммы финансирования программы в этом году», — отметил Савчук.

ЖКХ, коммунальные услуги, Госэнергоэффективности, компенсации, ОСМД, кредитование, теплые кредиты
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