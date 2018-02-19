Минздрав обновил методические рекомендации по автономизации медучреждений

Министерство здравоохранения Украины внесло изменения в методические рекомендации по автономизации медицинских учреждений, необходимой для реформирования системы здравоохранения.
Обновленные методические рекомендации от 14 февраля, одобренные рабочей группой по вопросам реформы сферы здравоохранения, обнародованы на сайте министерства.
Рекомендации должны помочь органам местного самоуправления, руководителям департаментов и управлений здравоохранения, а также самим учреждениям в изменении хозяйственно-правового статуса — превращения из бюджетного учреждения в коммунальное некоммерческое предприятие (КНП).
Как сообщалось, автономизация медучреждения является обязательной для его присоединения к медицинской реформе, поскольку только статус КНП позволит медучреждению сотрудничать с заказчиком услуг — Национальной службой здоровья Украины.
В апреле Верховная Рада приняла закон об автономизации медицинских учреждений № 2002-VIII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования законодательства по вопросам деятельности учреждений здравоохранения».
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.699,62 0.071
|2.735,59 0.0002
|100 евро
|3.341,92 -0.0563
|3.407,13 -0.1512
|10 рублей
|4,43 0.0015
|4,90 0.0011
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016