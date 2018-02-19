Минздрав обновил методические рекомендации по автономизации медучреждений

Министерство здравоохранения Украины внесло изменения в методические рекомендации по автономизации медицинских учреждений, необходимой для реформирования системы здравоохранения.

Обновленные методические рекомендации от 14 февраля, одобренные рабочей группой по вопросам реформы сферы здравоохранения, обнародованы на сайте министерства.

Рекомендации должны помочь органам местного самоуправления, руководителям департаментов и управлений здравоохранения, а также самим учреждениям в изменении хозяйственно-правового статуса — превращения из бюджетного учреждения в коммунальное некоммерческое предприятие (КНП).

Как сообщалось, автономизация медучреждения является обязательной для его присоединения к медицинской реформе, поскольку только статус КНП позволит медучреждению сотрудничать с заказчиком услуг — Национальной службой здоровья Украины.

В апреле Верховная Рада приняла закон об автономизации медицинских учреждений № 2002-VIII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования законодательства по вопросам деятельности учреждений здравоохранения».