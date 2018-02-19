Мингарелли на этой неделе посетит Харьков

Глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли 21-22 февраля 2018 года посетит Харьков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы представительства ЕС.

Сообщается, что посол проведет встречу с главой Харьковской ОГА Юлией Светличной и главой облсовета Сергеем Черновым, в ходе которой обсудит прогресс в осуществлении реформ, приоритеты в помощи ЕС и новые возможности для участия Харьковской области в программах Евросоюза.

Кроме того, Мингарелли проведет встречи с представителями гражданского общества и местными экспертами Team Europe. Он обсудит поддержку, которую ЕС предоставляет бизнесу с руководством ряда харьковских бизнес ассоциаций. В первый день визита он примет участие в круглом столе с главами объединенных территориальных общин Харьковской области, а 22 февраля в Харьковском национальном экономическом университете им. Семена Кузнеца выступит с речью «Как запустить украинскую экономику».

Напомним, ранее Мингарелли рассказал, какие законы могут навредить международной репутации Украины.

В частности, речь идет о законопроектах, которые противоречат Соглашению об ассоциации с ЕС.