Мингарелли на этой неделе посетит Харьков

Глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли 21-22 февраля 2018 года посетит Харьков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы представительства ЕС.
Сообщается, что посол проведет встречу с главой Харьковской ОГА Юлией Светличной и главой облсовета Сергеем Черновым, в ходе которой обсудит прогресс в осуществлении реформ, приоритеты в помощи ЕС и новые возможности для участия Харьковской области в программах Евросоюза.
Кроме того, Мингарелли проведет встречи с представителями гражданского общества и местными экспертами Team Europe. Он обсудит поддержку, которую ЕС предоставляет бизнесу с руководством ряда харьковских бизнес ассоциаций. В первый день визита он примет участие в круглом столе с главами объединенных территориальных общин Харьковской области, а 22 февраля в Харьковском национальном экономическом университете им. Семена Кузнеца выступит с речью «Как запустить украинскую экономику».
Напомним, ранее Мингарелли рассказал, какие законы могут навредить международной репутации Украины.
В частности, речь идет о законопроектах, которые противоречат Соглашению об ассоциации с ЕС.
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