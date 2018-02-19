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ВВС: В сентябре 2017 года в Сирии погибло 54 бойца ЧВК из России

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ВВС: В сентябре 2017 года в Сирии погибло 54 бойца ЧВК из России

В сентябре 2017 года в Сирии погибло как минимум 54 бойца частных военных компаний из России.

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Это выяснила русская служба Би-би-си, изучив историю одного из погибших — Евгения Аликова — и пакет документов, который был привезен его матери после смерти сына.

В середине сентября 2017 года с пенсионеркой Ниной Атюшевой, живущей в поселке Североонежск Архангельской области, связался человек из Ростова-на-Дону. Он представился Андреем и сообщил, что ей надо приехать и забрать тело ее сына Евгения Аликова, погибшего в Сирии.

Женщина ответила, что не может этого сделать. 20 сентября в Североонежск на машине приехал мужчина средних лет и привез гроб с телом Аликова и пять миллионов рублей наличными в качестве страховой выплаты за гибель сына.

Передав тело, деньги и справки из госпиталя, мужчина взял с Нины Атюшевой расписку и уехал. В феврале 2018 года корреспонденты Би-би-си попытались вместе с Атюшевой созвониться с Андреем, но ответивший на звонок мужчина заявил, что его зовут иначе и про российских добровольцев в Сирии ему ничего не известно.

До поездки в Сирию Аликов, начиная с 2014 года воевал на стороне незаконного вооруженного формирования «ЛНР».

На сайте «Миротворец», который ведут украинские активисты, собирающие базу воевавших на стороне самопровозглашенных республик, сказано, что в «ЛНР» Евгений Аликов состоял в бригаде «Призрак» убитого в 2015 году Алексея Мозгового, отмечают журналисты ВВС.

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Сирийская кампания растянулась для Евгения Аликова на два с небольшим месяца с лета 2017 года. 2 сентября он погиб вблизи города Тиас в провинции Хомс от «сквозного огнестрельного ранения в брюшную полость».

Вместе с телом и пакетом документов Нине Атюшевой привезли две медали ЧВК «Вагнер»: «За отвагу и мужество» и «За кровь и храбрость».

27 октября 2017 года агентство Рейтер выпустило расследование о том, что за первые девять месяцев 2017 года в Сирии умер как минимум 131 российский гражданин — и это без учета официальных потерь, о которых сообщает министерство обороны РФ.

В основу материала агентства легла справка о смерти российского бойца ЧВК Сергея Поддубного. Поддубный погиб 28 сентября в том же городе Тиас, где и Евгений Аликов.

На справке Поддубного стоит номер 131. По принятой в российских учреждениях процедуре, которая описана в приказе министерства юстиции, как уточняет в своем расследовании агентство Рейтер, нумерация таких документов в каждом из регистрирующих смерти ведомств начинается с начала календарного года и ведется последовательно. Таким образом, номер каждой справки соответствует числу умерших на момент регистрируемой смерти в течение текущего года.

Справка о смерти Евгения Аликова, погибшего в Тиасе 2 сентября, получила номер 77.

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Таким образом, только за сентябрь 2017 года в Сирии погибло как минимум 54 бойца ЧВК из России, отмечает ВВС. Это больше, чем официальные цифры за все три с половиной года кампании: по данным министерства обороны РФ, потери личного состава вооруженных сил России в ходе операции в Сирии составили 44 человека. Последним официально признанным погибшим стал летчик, майор гвардии Роман Филипов.

Как известно, многочисленные потери среди российских добровольцев, отправляющихся в Сирию как бойцы ЧВК, российские власти официально не признают и не комментируют.

Россия, Сирия, российские военные, горячие точки, ЧВК
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