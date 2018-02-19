Суд в Краматорске приговорил к 4 годам тюрьмы боевика «ДНР»

Суд приговорил к 4 годам лишения свободы боевика самопровозглашенной «Донецкой народной республики» в Краматорске Донецкой области, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Донецкой области, передают Українські Новини.
Согласно сообщению, суд признал мужчину виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований), ч. 3 ст. 186 (грабеж, соединенный с проникновением в помещение) Уголовного кодекса, и приговорил к 4 годам и 3 месяцам лишения свободы.
В ходе судебного процесса установлено, что в июне 2014 года, когда Краматорск находился под контролем ДНР, ранее судимый местный житель участвовал в осуществлении пропускного режима на одном из блокпостов.
В его обязанности, в частности входили проверка транспортных средств и документов у водителей и пассажиров и выявление граждан, не согласных с оккупационным режимом.
После освобождения города от боевиков бывший «ополченец» в течение трех лет скрывался от правоохранителей, однако в июле 2017 был задержан по подозрению в совершении очередного преступления.
Отмечается, что будучи клиентом одной из парикмахерских, мужчина вытащил из кармана заранее подготовленный кирпич и ударил по голове парикмахера.
Удерживая раненую женщину на полу, злоумышленник приказал отдать ему денежные средства, принадлежащие заведению.
Забрав из подсобного помещения деньги, грабитель с места преступления скрылся.
Как сообщалось, Кременский районный суд Луганской области приговорил к 4 годам и 5 месяцам тюрьмы боевика самопровозглашенной «Луганской народной республики».
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