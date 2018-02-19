В Раду поступило представление на снятие неприкосновенности с нардепа Бакулина

Представление генерального прокурора Украины о даче согласия Верховной Рады на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата из фракции «Оппозиционный блок» Евгения Бакулина поступило в парламент, сообщил его председатель Андрей Парубий.
«Только что получил от генерального прокурора Украины представление на дачу согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест относительно народного депутата Украины Бакулина Евгения Николаевича», — написал он на своей странице в Facebook в понедельник.
Спикер также проинформировал, что передал документы на рассмотрение регламентного комитета Верховной Рады.
Как сообщалось, 2 февраля 2018 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о намерении в ближайшее время внести в Верховную Раду представления о даче согласия на снятие неприкосновенности с народного депутата Е.Бакулина, на его задержание и арест.
По словам генпрокурора, Е.Бакулин является действующим нардепом, но территорию Украины давно не посещал. «Но тем не менее для каких-либо дальнейших шагов — подозрения, объявления в розыск — нам необходимо разрешение Верховной Рады», — сказал Ю.Луценко.
Генпрокурор уточнил, что представление будет касаться просьбы на привлечение к уголовной ответственности, в частности по статьям «создание организованной преступной группировки» и «расхищение государственных средств».
16 февраля Ю.Луценко подписал представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрании меры пресечения Е.Бакулину и направил в парламент.
Ранее, в июле 2017 года, Ю.Луценко сообщил, что Е.Бакулин может стать следующим народным депутатом, в отношении которого он будет просить снятия неприкосновенности по делу о так называемых «вышках Бойко» (дело о закупке по завышенной цене вышек для добычи нефти и газа на Черноморском шельфе, к которой якобы причастен сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко).
Е.Бакулин в 2007 году, а также с 2010 по 2014 годы занимал должность председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».
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