Литва поможет Украине с реформой ГФС и созданием Службы финрасследований

О создании Координационного комитета для реализации реформы Государственной фискальной службы (ГФС) и создания Службы финансовых расследований (СФР) договорились министерства финансов Украины и Литвы по итогам рабочей встречи в понедельник, сообщил Минфин на своем сайте.

«В состав комитета войдут представители министерств финансов Литвы и Украины, которые формируют политику в соответствующих сферах. По предложению литовской стороны Координационный комитет возглавит министр финансов Украины для координации сотрудничества с ЕС в рамках указанных реформ», — уточнил Минфин.

Как сообщает ведомство, в минувший четверг делегация Минфина Украины во главе с министром Александром Данилюком, делегация Минфина Литвы и представительства ЕС в Украине, которую возглавила вице-министр литовского ведомства Лорета Маскаловиене, обсудили реформу в Украине ГФС и создание СФР.

«Важно, что бы Служба финансовых расследований была как можно скорее создана и качественно работала. Для этого необходимо придерживаться ключевых принципов, чтобы обеспечить институциональную состоятельность органа, его независимость и эффективную работу», — цитирует пресс-служба министра А..Данилюка.

Одним из ключевых вопросов в реформе ГФС остается окончательная ликвидация налоговой милиции, создание единого органа для борьбы с финансовыми преступлениями против государства — СФР, подчеркивает Минфин.

«Мы также должны сделать процесс создания Службы финансовых расследований прозрачным для общества в соответствии с демократическими принципами», — отметил министр.

Как сообщалось, Кабинет министров одобрил законопроект о СФР. Согласно законопроекту, СФР должна заменить налоговую милицию, занимающиеся экономическими вопросами подразделения Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины. В то же время вопрос подведомственности СФР остался нерешенным.

В декабре 2017 года глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина презентовала концепцию альтернативного органа — Национального бюро финансовой безопасности (НБФБ). Концепция предполагает введение в подследственность правоохранительного органа присвоение, растрату и завладение государственными средствами, мошенничество с налогом на добавленную стоимость (НДС), а также расследование фиктивного предпринимательства, нецелевого использования госсредств, уклонение от уплаты налогов.

При этом премьер-министр Владимир Гройсман настаивает на необходимости создания СФР.