Войти
Гройсман пообещал более стабильные цены в 2018 году
перспективы
Гройсман пообещал более стабильные цены в 2018 году
РФ развязывает новую ядерную гонку, − генсек НАТО
сигналы
РФ развязывает новую ядерную гонку, − генсек НАТО

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

международное сотрудничество
RSS

Литва поможет Украине с реформой ГФС и созданием Службы финрасследований

194
Литва поможет Украине с реформой ГФС и созданием Службы финрасследований

О создании Координационного комитета для реализации реформы Государственной фискальной службы (ГФС) и создания Службы финансовых расследований (СФР) договорились министерства финансов Украины и Литвы по итогам рабочей встречи в понедельник, сообщил Минфин на своем сайте.

Читайте также: В Минфине рассказали о реформировании ГФС в 2018

«В состав комитета войдут представители министерств финансов Литвы и Украины, которые формируют политику в соответствующих сферах. По предложению литовской стороны Координационный комитет возглавит министр финансов Украины для координации сотрудничества с ЕС в рамках указанных реформ», — уточнил Минфин.

Как сообщает ведомство, в минувший четверг делегация Минфина Украины во главе с министром Александром Данилюком, делегация Минфина Литвы и представительства ЕС в Украине, которую возглавила вице-министр литовского ведомства Лорета Маскаловиене, обсудили реформу в Украине ГФС и создание СФР.

«Важно, что бы Служба финансовых расследований была как можно скорее создана и качественно работала. Для этого необходимо придерживаться ключевых принципов, чтобы обеспечить институциональную состоятельность органа, его независимость и эффективную работу», — цитирует пресс-служба министра А..Данилюка.

Одним из ключевых вопросов в реформе ГФС остается окончательная ликвидация налоговой милиции, создание единого органа для борьбы с финансовыми преступлениями против государства — СФР, подчеркивает Минфин.

«Мы также должны сделать процесс создания Службы финансовых расследований прозрачным для общества в соответствии с демократическими принципами», — отметил министр.

Как сообщалось, Кабинет министров одобрил законопроект о СФР. Согласно законопроекту, СФР должна заменить налоговую милицию, занимающиеся экономическими вопросами подразделения Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины. В то же время вопрос подведомственности СФР остался нерешенным.

Читайте также: Данилюк подал иск в суд против ГФС

В декабре 2017 года глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина презентовала концепцию альтернативного органа — Национального бюро финансовой безопасности (НБФБ). Концепция предполагает введение в подследственность правоохранительного органа присвоение, растрату и завладение государственными средствами, мошенничество с налогом на добавленную стоимость (НДС), а также расследование фиктивного предпринимательства, нецелевого использования госсредств, уклонение от уплаты налогов.

При этом премьер-министр Владимир Гройсман настаивает на необходимости создания СФР.

Минфин, Литва, Украина, Служба финансовых расследований, СФР, ГФС, фискальная служба, международные отношения
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 19 февраля 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.699,62 0.071 2.735,59 0.0002
100 евро 3.341,92 -0.0563 3.407,13 -0.1512
10 рублей 4,43 0.0015 4,90 0.0011
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Курс доллара в Украине: ждать ли стабильности?

Рынок «доллар-гривна» в Украине не перестает привлекать к себе внимание граждан. Новогодние горки завершились в начале февраля, когда на черном рынке продажа упала до 26,85. И вот, не прошло и недели, как курс зеленого снова пополз вверх и заставил население (электорат) поволноваться, перешагнув отметку 27,0. Что происходит с гривной и возможен ли стабильный валютный курс в Украине до конца года - попытаемся в этом разобраться в свете последних тенденций.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Обменный курс: сезонность, спекуляции и особенности 2018-го

Со второй половины января гривна на наличном рынке укрепилась на 4,7% - с 28,8 грн/$ до 27,5 грн/$ - и продолжает дальше отвоевывать позиции у доллара. Было ли это ожидаемо и какую динамику ожидать в дальнейшем?
Роман Шпек
Роман Шпек
председатель Совета Независимой ассоциации банков Украины

Миссия МВФ: техническая или последняя?

В Украине часто говорят о победе там, где еще нужно много работать. Жаль, что приезд технической миссии МВФ, скорее всего, запишут в перечень побед и воспримут как неправильный сигнал: «Можно и дальше не выполнять обязательства, они все равно приедут».
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016