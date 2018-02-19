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Состав правления «Укрзализныци» может существенно измениться

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Состав правления «Укрзализныци» может существенно измениться

В ближайшее время Кабинет министров намерен обновить состав правления государственной железнодорожной компании ПАО «Укрзализныця», говорится в материале РБК-Украина.

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По данным сразу нескольких источников издания на транспортном рынке, новыми представителями этого органа могут стать: нынешний директор регионального филиала «Пивденна зализниця» Николай Уманец, экс-руководитель филиала «Одеська зализниця», депутат Одесского облсовета (БПП) Григорий Бойко, народный депутат от группы «Видродження», член комитета Рады по вопросам транспорта Виктор Остапчук, операционный директор УЗ, ранее возглавлявший Госадминистрацию ж/д транспорта Виталий Жураковский, экс-нардеп предыдущего созыва от «Партии регионов» Александр Момот и директор регионального филиала «Приднипровська зализниця» Николай Кужавский. При этом в правлении могут остаться действующие и.о. главы правления Евгений Кравцов и член правления Сергей Михальчук.

Собеседники РБК-Украина на транспортном рынке, знакомые с ситуацией, рассказали, что после смены правления рассматривается вариант о назначении и его нового главы. По словам источников, вместо Евгения Кравцова главой компании может стать депутат Виктор Остапчук, который нашел поддержку в качестве кандидата на эту должность в Администрации президента.

Сам Кравцов заявил, что, согласно законодательству, ему запрещено разглашать информацию о том, подавал ли он свои предложения о смене членов правления в Минэкономразвития.

«Мне об этом неизвестно ничего», — ответил Кравцов на вопрос о возможной смене руководителя правления «УЗ».

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Напомним, как сообщалось ранее, в 2018 году Публичное акционерное общество «Укрзализныця» планирует дважды повысить тарифы на пассажирские перевозки — на 12% с 1 апреля и на 12% с 1 октября, таким образом, в среднем за год повышение составит 12,4%.

Укрзалізниця, кадры, Кабмин, железная дорога, состав правления
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