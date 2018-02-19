Состав правления «Укрзализныци» может существенно измениться

В ближайшее время Кабинет министров намерен обновить состав правления государственной железнодорожной компании ПАО «Укрзализныця», говорится в материале РБК-Украина.
По данным сразу нескольких источников издания на транспортном рынке, новыми представителями этого органа могут стать: нынешний директор регионального филиала «Пивденна зализниця» Николай Уманец, экс-руководитель филиала «Одеська зализниця», депутат Одесского облсовета (БПП) Григорий Бойко, народный депутат от группы «Видродження», член комитета Рады по вопросам транспорта Виктор Остапчук, операционный директор УЗ, ранее возглавлявший Госадминистрацию ж/д транспорта Виталий Жураковский, экс-нардеп предыдущего созыва от «Партии регионов» Александр Момот и директор регионального филиала «Приднипровська зализниця» Николай Кужавский. При этом в правлении могут остаться действующие и.о. главы правления Евгений Кравцов и член правления Сергей Михальчук.
Собеседники РБК-Украина на транспортном рынке, знакомые с ситуацией, рассказали, что после смены правления рассматривается вариант о назначении и его нового главы. По словам источников, вместо Евгения Кравцова главой компании может стать депутат Виктор Остапчук, который нашел поддержку в качестве кандидата на эту должность в Администрации президента.
Сам Кравцов заявил, что, согласно законодательству, ему запрещено разглашать информацию о том, подавал ли он свои предложения о смене членов правления в Минэкономразвития.
«Мне об этом неизвестно ничего», — ответил Кравцов на вопрос о возможной смене руководителя правления «УЗ».
Напомним, как сообщалось ранее, в 2018 году Публичное акционерное общество «Укрзализныця» планирует дважды повысить тарифы на пассажирские перевозки — на 12% с 1 апреля и на 12% с 1 октября, таким образом, в среднем за год повышение составит 12,4%.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.699,62 0.071
|2.735,59 0.0002
|100 евро
|3.341,92 -0.0563
|3.407,13 -0.1512
|10 рублей
|4,43 0.0015
|4,90 0.0011
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016