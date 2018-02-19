Войти
Гройсман пообещал более стабильные цены в 2018 году
перспективы
Гройсман пообещал более стабильные цены в 2018 году
РФ развязывает новую ядерную гонку, − генсек НАТО
сигналы
РФ развязывает новую ядерную гонку, − генсек НАТО

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

торговля
RSS

Экспортом товара в ЕС сможет заниматься 291 украинское предприятие

247
Экспортом товара в ЕС сможет заниматься 291 украинское предприятие

С 28 февраля текущего года право экспорта в страны ЕС будет иметь 291 украинское предприятие, сообщают в Госпродпотребслужбе Украины.

Читайте также: Украинский экспорт в ЕС превысил довоенный уровень

Как говорится в сообщении, на данный момент 111 из 291 предприятия это производители пищевых продуктов, в частности, мяса птицы, рыбы, меда, яиц, молока и молочных продуктов.

Также в Евросоюз могут экспортировать свои товары 180 предприятий-производителей непищевых продуктов животного происхождения, таких как пухо-перьевое сырье, шкуры, корма для непродуктивных животных, субпродукты непищевые, племенной материал, другие непищевые продукты животного происхождения.

«Еще одной украинской компании открывается право экспорта продукции в страны Европейского Союза. Так, с 28 февраля 2018 года такого права вступит отечественная агрофирма по производству яиц и яичных продуктов», — сказано в сообщении.

В целом с 28 февраля текущего года в страны ЕС будет иметь право экспорта 291 украинское предприятие.

Читайте также: Почти 90% оформлений товаров на экспорт осуществляется онлайн, - ГФС

Напомним, как сообщалось ранее, экспорт товаров и услуг из Украины за 2017 год вырос на 16% — до 52,3 млрд долларов.

торговля, ЕС, Украина, экспорт
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 19 февраля 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.699,62 0.071 2.735,59 0.0002
100 евро 3.341,92 -0.0563 3.407,13 -0.1512
10 рублей 4,43 0.0015 4,90 0.0011
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Курс доллара в Украине: ждать ли стабильности?

Рынок «доллар-гривна» в Украине не перестает привлекать к себе внимание граждан. Новогодние горки завершились в начале февраля, когда на черном рынке продажа упала до 26,85. И вот, не прошло и недели, как курс зеленого снова пополз вверх и заставил население (электорат) поволноваться, перешагнув отметку 27,0. Что происходит с гривной и возможен ли стабильный валютный курс в Украине до конца года - попытаемся в этом разобраться в свете последних тенденций.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Обменный курс: сезонность, спекуляции и особенности 2018-го

Со второй половины января гривна на наличном рынке укрепилась на 4,7% - с 28,8 грн/$ до 27,5 грн/$ - и продолжает дальше отвоевывать позиции у доллара. Было ли это ожидаемо и какую динамику ожидать в дальнейшем?
Роман Шпек
Роман Шпек
председатель Совета Независимой ассоциации банков Украины

Миссия МВФ: техническая или последняя?

В Украине часто говорят о победе там, где еще нужно много работать. Жаль, что приезд технической миссии МВФ, скорее всего, запишут в перечень побед и воспримут как неправильный сигнал: «Можно и дальше не выполнять обязательства, они все равно приедут».
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016