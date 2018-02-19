Экспортом товара в ЕС сможет заниматься 291 украинское предприятие

С 28 февраля текущего года право экспорта в страны ЕС будет иметь 291 украинское предприятие, сообщают в Госпродпотребслужбе Украины.

Как говорится в сообщении, на данный момент 111 из 291 предприятия это производители пищевых продуктов, в частности, мяса птицы, рыбы, меда, яиц, молока и молочных продуктов.

Также в Евросоюз могут экспортировать свои товары 180 предприятий-производителей непищевых продуктов животного происхождения, таких как пухо-перьевое сырье, шкуры, корма для непродуктивных животных, субпродукты непищевые, племенной материал, другие непищевые продукты животного происхождения.

«Еще одной украинской компании открывается право экспорта продукции в страны Европейского Союза. Так, с 28 февраля 2018 года такого права вступит отечественная агрофирма по производству яиц и яичных продуктов», — сказано в сообщении.

В целом с 28 февраля текущего года в страны ЕС будет иметь право экспорта 291 украинское предприятие.

Напомним, как сообщалось ранее, экспорт товаров и услуг из Украины за 2017 год вырос на 16% — до 52,3 млрд долларов.