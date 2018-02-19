Украина не будет договариваться с боевиками о размещении миротворцев ООН на Донбассе

Украина не будет договариваться с боевиками так называемых «Донецкой/Луганской народных республик» о размещении миротворческой миссии ООН на Донбассе, заявил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев в эфире «Радио Свобода».

«Конечно, мы не собираемся вести никакого диалога и согласований с боевиками, потому что всем понятно, что за боевиками стоит Россия, и в этой связи ключевой вызов — получить согласие на развертывание такой операции от Москвы. Принимающая сторона — это Украина, которая считает эти территории оккупированными. Поэтому, если будет согласие Украины, я думаю, что нам не нужно на это согласие каких-то отдельных бандформирований», — сказал Елисеев, отметив, что для Украины главное обсудить этот вопрос со своими ключевыми партнерами.

Елисеев также добавил, что окончательное решение по вопросу размещения миротворцев ООН на Донбассе принимает Совет безопасности ООН, постоянным членом которой является Россия.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко отмечал, что для введения полномасштабной миссии миротворцев ООН, которая обеспечит возвращение оккупированных территорий под украинский суверенитет, «нужно дожать Россию».