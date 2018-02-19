ГФС разоблачила центр минимизации таможенных платежей

Государственная фискальная служба (ГФС) ликвидировала центр минимизации таможенных платежей, который действовал на территории Киева и других регионов Украины, передает УНИАН.

Как сообщает пресс-служба ГФС, в рамках расследования уголовного производства был установлен ряд лиц, которые, используя схему встречных потоков, оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации уплаты таможенных платежей при импорте товаров по заниженным ценам и легализации товаров, ввозимых контрабандным путем.

В своей деятельности злоумышленники использовали ряд специально созданных подконтрольных предприятий-импортеров, в том числе нерезидентов.

Таможенное оформление указанных товаров осуществлялось по заниженной стоимости, используя изготовленные организаторами поддельные пакеты документов от имени предприятий-нерезидентов.