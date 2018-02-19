СМИ: «Кернел» обвинили в махинациях с НДС

Следователи Государственной фискальной службы разоблачили крупнейшего производителя подсолнечного масла «Кернел» в организации схем по отмыванию средств, сказано в судебных материалах, опубликованных в ЕРСР, пишет 24.

В ходе следствия установлено, что с 2016 года в Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и других областях Украины действует организованная преступная группа лиц, которая легализует «грязные» деньги путем фиктивных операций с сельскохозяйственной продукцией, сообщает издание.

«Члены группы, по предварительному сговору, создали и приобрели фиктивные предприятия, реквизиты которых используют для прикрытия незаконной деятельности по приобретению, хранению, транспортировке и сбыту за наличные денежные средства сельскохозяйственной продукции, в том числе за пределы таможенной территории Украины», — говорится в материалах.

Таким образом преступники уклоняются от уплаты налогов в бюджет Украины, легализуя деньги за пределами страны, объясняют в ГФС.

По результатам предварительного расследования оперативным подразделением ГФС в Полтавской области установлены члены криминальной группы и механизм их деятельности.

«На территории Полтавской, Днепропетровской и других областей Украины лица (так называемые „менеджеры“), подконтрольное ЛИЦО_3, осуществляет закупку сельскохозяйственной продукции (зерна кукурузы, пшеницы, ржи и т. д.) за наличные средства у фактических производителей такой сельскохозяйственной продукции (фермеров, фермерских хозяйств и др). Данные операции никоим образом не отражаются в бухгалтерском и налоговом учете ни продавцов сельскохозяйственной продукции, ни ее покупателей. С целью маскировки незаконного происхождения зерна оно оформляется как выращенное и/или приобретенное у фиктивных предприятий, подконтрольных группе», — сказано в материалах.

Приобретенная за наличные сельскохозяйственная продукция завозится на элеваторы, подконтрольные указанной группе лиц и задействованные в преступной схеме незаконной закупки зерновой продукции (перечень приведен выше), по документам как собственность указанных выше фиктивных предприятий. В дальнейшем сельскохозяйственная продукция транспортируется по документам фиктивных предприятий (без отражения в бухгалтерском и налоговом учете) на склады морских портов в г. Николаев, г. Одесса и г. Черноморск (Ильичевск) Одесской области, где сохраняется для последующей отгрузки и вывоза за пределы таможенной границы Украины«, — объясняют схему следователи.

Уже установлены зерновые склады, подконтрольные преступной группе и задействованные в преступной схеме.

Последние два элеватора находятся под контролем группы «Кернел», совладельцами которой выступают Андрей Веревский и народный депутат от партии «Видродження», член налогового Комитета ВР Виталий Хомутынник. В ГФС считают, что ОПГ имеет подконтрольные предприятия не только в Украине, но и за ее пределами, сообщает издание.

«С целью маскировки незаконного происхождения зерна, полученного за наличные денежные средства в результате совершения умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и служебного подлога, с использованием реквизитов подконтрольных преступной группе фиктивных предприятий, в том числе предприятий-нерезидентов, документально оформляются договоры купли-продажи сельскохозяйственной продукции (внешнеэкономические контракты). Данные договоры не ставят целью проведение каких-либо хозяйственных взаимоотношений, а предназначены для предоставления в таможенные органы во время оформления экспортных операций», — пишет 24.

Фактически же, сельскохозяйственная продукция транспортируется и отгружается в адрес конечных покупателей — реально действующих предприятий-нерезидентов, таких как: COFCO RESOURCES S.A., Louis Dreyfus Commodities Suisse S.A., CARDIFF TRADING OU, LOUIS DREYFUS COMPANY SUISSE SA, AGROPROSPERIS TRADING 1 LIMITED, TIS-ZERNO SERVICES LTD, Quadra Commodities, DELAKE SERVICES LIMITED, Bunge Ltd., Giencore International AG.

Между этими иностранными субъектами хозяйствования и фиктивными предприятиями-нерезидентами (указаны выше), по данным следствия, также документально оформляются договоры купли-продажи зерновой продукции. Расчет за такую сельскохозяйственную продукцию реально действующие предприятия-нерезиденты проводят в иностранной валюте на счета фиктивных предприятий-нерезидентов за пределами Украины, которые, в свою очередь, средства за якобы приобретенную у фиктивных предприятий (резидентов) продукцию в адрес последних не перечисляют вообще, сообщает издание.

«Таким образом, валютная выручка от продажи сельскохозяйственной продукции украинского происхождения в Украину не возвращается, никакие налоги ни фактическими производителями сельскохозяйственной продукции, ни фактическими покупателями такой продукции не платятся», — говорится в материалах, сообщает 24.

Напомним, в 2017 году компания «Кернел» получила из бюджета Украины более 8 млрд грн возмещения НДС.