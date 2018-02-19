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Словакия работает над запуском поезда в Украину

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Словакия работает над запуском поезда в Украину

«Железнодорожная компания Словакии» изучила технические возможности запуска поезда Ужгород-Кошице с последующим продлением маршрута до Братиславы и Праги, рассказал спикер словацкой компании Томаш Ковач, передает издание Mukachevo.net.

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По его словам, в данный момент определены два возможных варианта маршрута этого поезда.

Одним из шагов к запуску ж/д сообщения является открытие пункта пересечения границы Матевце-Павлово, и в этом заинтересованность есть как со стороны УЗ, так и со стороны словацкой компании, подчеркнул Ковач.

«Целью этого проекта является обеспечение железнодорожного сообщения из Кошице в Ужгород и последующего широкого сообщения Киев-Ужгород-Матевце-Кошице-Братислава/Прага», — заявил он.

По словам Ковача, первый рассматриваемый вариант организации ж/д сообщения состоит в замене колесных пар поезда с евроколеи на украинский стандарт и наоборот в Матевце, для чего там необходимо будет создать соответствующую инфраструктуру.

Второй вариант — продление европейской колеи из Матевце до Ужгорода. В данном случае достроить необходимо будет всего 11 км ж/д полотна.

Стоит отметить, что в Словакии существуют две железнодорожные компании — «Железнодорожная компания Словакии» (ZSSK) и «Железные дороги Словацкой Республики» (ZSK).

Первая занимается перевозками, вторая отвечает за строительство и содержание инфраструктуры.

Как заявляет Ковач, в «Железнодорожной компании Словакии» уже встречались с представителями финансового управления и пограничной полиции по этому вопросу.

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Теперь компании-эксплуатанту необходимо обсудить проект с «Железными дорогами Словацкой Республики».

«Сейчас важным шагом для реализации проекта являются переговоры между „Железнодорожной компанией Словакии“ и „Железными дорогами Словацкой Республики“ по достройке железнодорожной инфраструктуры и изменению статуса пограничного железнодорожного пункта пропуска Матевце-Павлово как пункта пересечения и для пассажирских перевозок», — сказал он.

Напомним, о планах властей соединить столицу Закарпатья со словацким городом Кошице еще год назад, в феврале 2017 года, заявили в Государственной миграционной службе.

Ранее в Мининфраструктуры говорили о запуске поезда в Словакию, однако не уточняли, куда именно.

Укрзалізниця, транспорт, Словакия, Украина, поезда, железная дорога
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