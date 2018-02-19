За 2017 год Высший совет правосудия уволил 172 судьи

За 2017 год Высший совет правосудия освободил от занимаемых должностей 172 судьи, сообщает пресс-служба ВСП.
Согласно сообщению, все судьи уволены на основании п.3 ч.6 ст. 126 Конституции Украины (совершение существенного дисциплинарного проступка).
Перечень судей, освобожденных от занимаемых должностей, опубликован на официальном сайте Высшего совета правосудия.
Напомним, ранее ВСП принял решение об увольнении судьи Подольского районного суда Киева Натальи Негановой за аресты активистов Евромайдана.
«Основанием привлечения судьи Негановой Н.В. к дисциплинарной ответственности послужили установленные Второй Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия факты нарушения закона, допущенные судьей во время рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина, который принимал участие в массовых акциях протеста, имевших место в период с ноября 2013 года по февраль 2014 года», — говорится в сообщении совета.
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