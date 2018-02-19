Аваков отменил приказ о награждении оружием подозреваемого в ранении полицейского

Министр внутренних дел Арсен Аваков отменил свой приказ о награждении огнестрельным оружием бывшего бойца добровольческого батальона «Донбасс» Александра Федорченко с позывным «Брест», который подозревается в ранении полицейского возле Соломенского районного суда Киева 15 февраля.
Об этом министр сообщил в комментариях на своей странице в Facebook.
«Да, наградное (оружие, — ред.), человек тогда заслужил боевыми действиями, увы, это ничего не меняет. Приказ отменен, оружие изъято», — написал он.
Напомним, в понедельник, 19 февраля, министр внутренних дел Арсен Аваков призвал Кабинет министров отменить охрану судов полицией и Национальной гвардией. Перед этим он выразил возмущение решением Шевченковского районного суда, который отпустил экс-бойца батальона «Донбасс», подозреваемого в ранении полицейского, на поруки народных депутатов.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.699,62 0.071
|2.735,59 0.0002
|100 евро
|3.341,92 -0.0563
|3.407,13 -0.1512
|10 рублей
|4,43 0.0015
|4,90 0.0011
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016