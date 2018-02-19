В оккупированном Симферополе продлили арест крымскому татарину

В понедельник, 19 февраля, Симферопольский райсуд в оккупированном Крыму до 18 марта продлил арест Исмаилу Рамазанову, которого обвиняют в разжигании ненависти через мессенджеры, сообщил журналист Антон Наумлюк на своей странице в Facebook.
«Симферопольский районный суд продлил арест Исмаилу Рамазанову до 18 марта. Рамазанов обвиняется в распространении через интернет-рацию Zello сведений, которые «разжигают рознь и ненависть», — написал он.
По словам журналиста, сегодня Рамазанов в очередной раз заявил о своей невиновности.
Напомним, в дом родителей Исмаила Рамазанова в Новом Мире Симферопольского района пришли с обыском около 4:00 23 января. Его сразу же избили, а при обыске «нашли» патроны. После задержания, по заявлению Рамазанова, его неоднократно били, двое суток не давали есть и пить, не оказывали медицинской помощи, несмотря на его тяжелое состояние (по его словам, ему отбили почки, вывихнули пальцы и прочее) и зафиксированные медэкспертом побои.
24 января его арестовали на месяц. 2 февраля так называемый Верховный суд Крыма отклонил апелляцию защиты Рамазанова на решение суда касательно меры пресечения.
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