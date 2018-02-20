Госдеп США призвал Украину удвоить усилия по проведению реформ

Госдепартамент США призвал власти Украины удвоить свои усилия по осуществлению реформ, необходимых для создания демократической страны, сообщает пресс-служба Госдепартамента.

«Украина сделала за последние четыре года важные шаги, однако нужно больше работать для выполнения обещаний Майдана и раскрытия потенциала Украины. США призывают украинских лидеров удвоить свои усилия по проведению глубоких, всесторонних и своевременных реформ, которые необходимы для строительства стабильной, демократичной, процветающей и свободной страны, которую заслуживают украинцы», — говорится в сообщении.

Кроме того, в заявлении отмечается, что США продолжат поддерживать Киев «перед лицом продолжающейся российской агрессии, которая унесла 10 тысяч жизней и заставила более 1,6 миллиона украинцев покинуть свои дома».

Также вчера в США в центре Вашингтона почтили память героев Небесной сотни. Мероприятие прошло возле Мемориала Линкольна.

День героев Небесной сотни — памятная дата, установленная указом президента Петра Порошенко в 2015 году для увековечения событий Революции достоинства, которая длилась с ноября 2013 года по февраль 2014 года. Именно 20 февраля 2014 года подразделения силовиков использовали против протестующих огнестрельное оружие. В результате этого погибли до ста участников Евромайдана — «Небесная сотня». В тот же день Верховная Рада приняла постановление «Об осуждении применения насилия, которое привело к гибели мирных граждан Украины», а целый ряд политиков и госслужащих публично заявили о переходе на сторону протестующих. Эти события стали переломными в ходе Революции достоинства.