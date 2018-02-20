ОБСЕ зафиксировала за выходные более 600 взрывов на Донбассе

Наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе за период с 19:30 16 февраля по 19:30 18 февраля зафиксировала 643 взрыва, сообщается в отчете организации.
«В период с вечера 16 до вечера 17 февраля в Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав, среди прочего, около 530 взрывов против 120 соответственно. С вечера 17 до вечера 18 февраля Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня (в том числе 90 взрывов), если сравнивать с предыдущими сутками», — говорится в сообщении.
В Луганской области в период с вечера 16 до вечера 17 февраля Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, в том числе, 16 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 70 взрывов). С вечера 17 до вечера 18 февраля СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня (в частности, 7 взрывов), если сравнивать с предыдущими сутками.
СММ также зафиксировала наличие боевых бронированных машин, зенитных установок и других признаков военного присутствия в зоне безопасности. 18 февраля члены СММ зафиксировали недавно выкопанные траншеи примерно 800 м длиной вдоль дороги в 2,5 км к югу от города Красногоровка.
В прошлом отчете ОБСЕ сообщалось о более 200 взрывах на Донбассе.
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