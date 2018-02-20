Reuters: Поставка антрацита из США усилила связи Украины с Трампом

Соглашение об импорте антрацитового угля из США в Украину помогло укрепить отношения Киева с президентом Дональдом Трампом, сообщила агентству Reuters украинская государственная компания, которая импортировала уголь в США.
«Для президента США Дональда Трампа это соглашение предоставило необходимые угольные заказы для штата Пенсильвания, на чьих избирателях фокусировался Трамп во время предвыборной кампании. Украинской же стороне это соглашение помогло показать свою пользу для Белого дома на фоне войны на Донбассе и срыва поставок угля из оккупированных территорий», — говорится в сообщении.
Отмечается, что кампания Трампа, направленная на улучшение отношений с Кремлем, встревожила власти Украины. Но ситуация улучшилась, когда президент Петр Порошенко посетил Белый дом 20 июня прошлого года. Трамп после встречи заявил, что хочет продавать уголь Украине.
«Украина уже рассказывает нам, что они сейчас нуждаются в миллионах и миллионах тонн ... Мы хотим продать это им, и всем остальным во всем мире, кто в этом нуждается», — заявил Трамп.
Американцы создали особые запасы, поставляя уголь в Украину. Как отмечает агентство, именно после заключения угольного соглашения администрация Трампа заявила, что рассматривает возможность поставки оборонительного оружия в Украину для противостояния российским боевикам. 12 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2018 финансовый год. Документ предусматривает предоставление Украине 350 млн долл. оборонной помощи, в том числе санкционирует возможность передачи летального оружия.
Напомним, Украина из-за конфликта в Донбассе потеряла возможность добывать антрацит из шахт на неподконтрольной ей территории. Кроме того, в конце 2016 года была развернута блокада железнодорожных путей, по которым поставлялся уголь с оккупированных территорий Донбасса. Украина решила эту проблему, договорившись о поставках угля из США и ЮАР. Первое судно из США пришвартовалось к перевалочному комплексу ГП «МТП «Южный» 13 сентября. После этого в Украину было доставлено еще несколько балкеров с углем.
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