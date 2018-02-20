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Климкин: Развертывание миротворцев ООН на Донбассе займет не меньше 6-10 месяцев

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Климкин: Развертывание миротворцев ООН на Донбассе займет не меньше 6-10 месяцев

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что развертывание миротворческой миссии Организации Объединенных Наций может занять по меньшей мере 6-10 месяцев. Об этом он заявил эфире телеканала «ICTV».

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«Если будет принято политическое решение, то, как правило, в ООН на развертывание миссии — и это очень масштабная миссия — необходимо будет 6, 9, 10 месяцев минимум. Не исключено даже, что больше», — сказал Климкин.

Он подчеркнул, что развертывание миротворцев должно состояться таким образом, чтобы Россия не могла заморозить процесс на определенном этапе и использовать это для давления на Украину и на Запад.

При этом Климкин отметил, что принцип размещения миссии может быть только таким: Россия должна выйти с территории Донбасса, а международное сообщество — зайти.

«Любые другие принципы — это заморозка (конфликта), а заморозка — это ситуация, которая взорвется в любую секунду. И Россия это использует», — добавил министр.

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Как сообщалось, Порошенко заявил, что для введения полномасштабной миссии ООН на Донбасс необходимо «дожать» Россию.

Также заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что Украина не будет спрашивать разрешения у сепаратистов о размещении миротворцев ООН на Донбассе.

ООН, Украина, Донбасс, кризис на юго-востоке, АТО, миротворцы, Павел Климкин
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