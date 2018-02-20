Климкин: Развертывание миротворцев ООН на Донбассе займет не меньше 6-10 месяцев

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что развертывание миротворческой миссии Организации Объединенных Наций может занять по меньшей мере 6-10 месяцев. Об этом он заявил эфире телеканала «ICTV».

«Если будет принято политическое решение, то, как правило, в ООН на развертывание миссии — и это очень масштабная миссия — необходимо будет 6, 9, 10 месяцев минимум. Не исключено даже, что больше», — сказал Климкин.

Он подчеркнул, что развертывание миротворцев должно состояться таким образом, чтобы Россия не могла заморозить процесс на определенном этапе и использовать это для давления на Украину и на Запад.

При этом Климкин отметил, что принцип размещения миссии может быть только таким: Россия должна выйти с территории Донбасса, а международное сообщество — зайти.

«Любые другие принципы — это заморозка (конфликта), а заморозка — это ситуация, которая взорвется в любую секунду. И Россия это использует», — добавил министр.

Как сообщалось, Порошенко заявил, что для введения полномасштабной миссии ООН на Донбасс необходимо «дожать» Россию.

Также заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что Украина не будет спрашивать разрешения у сепаратистов о размещении миротворцев ООН на Донбассе.