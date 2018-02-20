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ICU покупает у россиян железнодорожную компанию

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ICU покупает у россиян железнодорожную компанию

Инвестиционная группа ICU через кипрскую Aina Management Ltd намерена приобрести ДП «Трансгарант-Украина» — дочернее предприятие российского железнодорожного оператора ООО «Фирма «Трансгарант» из группы FESCO.
Об этом говорится в сообщении Антимонопольного комитета Украины, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, ведомство 9 февраля предоставило Aina разрешение на покупку свыше 50% в уставном капитале «Трансгарант-Украина».

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Согласно тексту решению АМКУ, Aina Management Ltd осуществляет деятельность по управлению корпоративными правами субъектов хозяйствования, связанных с ней отношениями контроля, и входит в состав группы ICU, которая контролируется двумя физическими лицами — гражданами Украины.

АМКУ указывает, что заявленная концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины.

Согласно данным источников на рынке, ICU рассматривала возможность совместного бизнеса с Европейским банком реконструкции и развития по грузовым вагонам. ЕБРР, как сообщалось, в конце 2016 года получил право собственности почти на 2,4 тыс. вагонов путем обращения взыскания на обеспечение по кредиту, который он выдал компании «Интерлизинвест» на $90 млн в 2011 году. Оператором вагонов из парка «Интерлизинвест», согласно информации в базе судебных решений, было ДП «Трансгарант-Украина».

Согласно информации на сайте «Трансгарант-Украина», предприятие работает на рынке железнодорожных перевозок с 2003 года, осуществляет перевозки грузов как на сети железных дорог Украины, так и в странах СНГ и Балтии, предоставляет полный комплекс транспортно-экспедиторских услуг по перевозке грузов по железной дороге. Главный офис ДП «Трансгарант-Украина» находится в Киеве, однако офисы были также открыты в Донецке и Днепре.

По данным сайта компании, среднегодовой объем перевозимых ДП «Трансгарант-Украина» грузов составляет более 8 млн тонн, и в ее оперативном управлении компании находилось около 3 тыс. единиц подвижного состава, в том числе 2,5 тыс. вагонов — собственный парк, состоящий из полувагонов и окатышевозов.

ICU, Трансгарант-Украина
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