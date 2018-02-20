18 украинских компаний вошли в престижный мировой IT-рейтинг

В ежегодный список лучших мировых аутсорсеров попало почти два десятка отечественных предприятий, среди которых как крупные и известные компании, так и новички.

В список лучших в мире поставщиков IT-услуг The 2018 Global Outsourcing 100 вошло сразу 18 украинских компаний. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации IT Украины.

Этот список обнародовала Международная организация IAOP (International Association of Outsourcing Professionals) во время Outsourcing World Summit (18-21 февраля, Орландо, штат Флорида, США).

В этом году в престижный рейтинг вошло на пять больше, чем в 2017-м, компаний — тех, которые ведут свою деятельность или были основаны в Украине. Из них четыре — впервые попали в The 2018 Global Outsourcing 100.

В рейтинг впервые включена AMC Bridge (с офисами в Днепре, Сумах, Хмельницком и Черновцах).

Ciklum входит в топ-5 крупнейших IT-компаний Украины по версии DOU (2500+ специалистов).

ELEKS — в Украине компания насчитывает более 1,1 тыс. cпециалистов (9 место по версии DOU).

Infopulse — также впервые в Топ-100 от IAOP. Занимает шестое место в ТОП-50 IT-компаний Украины по версии DOU (1600+ специалистов).

Innovecs — дебютант престижного международного рейтинга. Это американская компания со штаб-квартирой в Киеве, основана украинцем. 36-е место в рейтинге DOU (440+ специалистов в Украине).

Intellias — тоже новичок рейтинга (800+ специалистов, 16-я позиция в ТОП-50 IT-компаний Украины по версии DOU).

Miratech. 780+ специалистов в Украине (17 место в рейтинге DOU). Один из отечественных ветеранов рейтинга IAOP, входя в список лучших мировых поставщиков IT-услуг уже шесть лет подряд.

N-iX. Относительный новичок рейтинга — дебют компании в списке лучших состоялся в 2017 году. На сегодняшний день в компании работает 745 специалистов в Украине (18 место в DOU ТОП-50).

Program-Ace. Впервые эта харьковская компания появилась в The Global Outsourcing 100 в прошлом году.

Sigma Software. В рейтинге с 2016 года.

Softengi — участник рейтинга в 2014, 2015 и 2017 годах.

SoftServe в The Global Outsourcing 100 попала впервые в 2010 году и до 2012 находилась в категории Rising Star, но уже в 2014 перешла в список Leader. На сегодня в украинских офисах компании работает более 4,8 тыс. специалистов.

В Топ-100 вошли шесть международных компаний, у которых есть R&D-офисы в нашей стране: Artezio (дебютант, офис в Харькове).

EPAM Systems — постоянный участник рейтинга самого момента его создания в 2006 году (кроме 2015-го). В прошлом году EPAM Systems получила награды составителей по всем возможным критериям — темпы роста, отзывы, наличие наград в течение года, инновационный подход в предоставлении услуг, реализация проектов по корпоративной социальной ответственности. В украинском EPAM Systems работает более 5,5 тыс. специалистов (первое место в ТОП-50 IT-компаний Украины от DOU).

Itera — новичок в The Global Outsourcing 100.

Luxoft — еще один старожил рейтинга, с 2006 года.

Softjourn — попадает в сотню лучших с 2015 года.

TEAM International Services. Впервые войдя в рейтинг в 2011 году, остается его постоянным участником.

В рейтинг The 2018 Global Outsourcing 100 компании попадают на основе ряда критериев. Среди которых: отзывы клиентов, полученные награды и сертификаты, количество работников, динамика роста, инновационность в предоставлении услуг, наличие проектов корпоративной социальной ответственности. Финальный список лучших IT-поставщиков состоит из 75 крупных игроков (категория Leader, годовой доход от $50 млн и/или от 5 тыс. специалистов) и 25 компаний, которые активно развиваются (категория Rising Star).