Создание Антикоррупционного суда является условием безвиза с ЕС, – Климкин

Украина должна завершить выполнение плана визовой либерализации с Европейским Союзом созданием независимого Антикоррупционного суда.

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил на конференции «Международная встреча высокого уровня по вопросу реформ в Украине», передает Интерфакс-Украина.

«Часть по созданию антикоррупционных органов — это часть выполнения безвизового плана. Мы должны ее завершить созданием Антикоррупционного суда, который должен быть максимально эффективным и независимым», — сказал министр.

Климкин уточнил, что также необходимо устранять причины коррупции. По его мнению, для осуществления реформ необходима политическая воля, реформаторы и комплексное представление процесса реформ.

«Реформаторы нам нужны свои, политическая воля тоже. Ни того, ни другого нам не хватает, но, по крайней мере, видение этих реформ должна быть общим», — пояснил министр.