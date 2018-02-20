В Киеве полицейские присвоили миллионы гривен премий

Прокуратура Киева передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении пяти финансистов Главного управления Нацполиции Киева, обвиняемых в присвоении шести млн грн, предназначавшихся для выплаты премий столичным полицейским. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева во вторник, 20 февраля.
Как установлено досудебным расследованием, организованная группа, в состав которой вошли должностные лица управления финансового обеспечения и бухгалтерского учета столичной полиции, председатель профсоюзной организации, командир полка полиции особого назначения полиции Киева и его заместитель, действовала со времени создания новой полиции — с ноября 2015 года.
Имея доступ к информации о наличии остатка денежных средств в кассе столичной полиции, злоумышленники готовили списки и расчетно-платежные ведомости на премирование работников одного из полков полиции особого назначения столичной полиции.
После злоумышленники выдавали работникам полка половину начисленных премий, а остальные денежные средства присваивали, распределяя между собой.
Согласно санкции статьи, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет. На сегодняшний день все фигуранты уголовного производства отстранены от выполнения служебных обязанностей.
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