«Укрзализныця» переведет поезда на летнее время

Продажа билетов на даты после 25 марта пока приостановлена, из-за корректировки графика движения поездов в связи с переходом на летнее время. Продажи начнутся со следующей недели, передает пресс-служба «Укрзализныци».

«Сейчас продажа билетов на даты после 25 марта приостановлена в связи с корректировкой графика движения поездов из-за перехода на летнее время. Продажа билетов на некоторые поезда будет открыта до конца текущей недели, другие — на следующей неделе», — говорится в сообщении.

Отметим, в этом году перевод часов на летнее время состоится в ночь с субботы на воскресенье 25 марта.