Минфин одолжил на внутреннем рынке 1,2 млрд грн

Министерство финансов сегодня, 20 февраля, на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в госбюджет 1,18 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Минфин разместил гривневые бонды со сроком обращения 84 дня на 482,24 млн грн под 16% годовых, со сроком обращения 175 дней на 380,48 млн грн под 16,37% годовых, со сроком обращения 322 дня на 233,13 млн грн под 16,39% годовых, со сроком обращения 1064 дня на 80,77 млн грн под 15,79% годовых.

По данным Госказначейства, государственный и гарантированный долг Украины вырос в 2017 году до 2,1 трлн грн.