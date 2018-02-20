ВТБ Банк с завтрашнего дня прекращает обслуживать карты VISA

ВТБ Банк — «дочка» российского ВТБ — с завтрашнего дня, 21 февраля, завершает работу с платежной системой VISA и прекращает обслуживание транзакций по картам этой системы. Об этом сообщает FinClub.

«Уважаемые клиенты! Просим вас принять во внимание, что с 21 февраля 2018 года ВТБ Банк прекращает сотрудничество с международной платежной системой VISA. Все клиенты-держатели платежных карт МПС VISA, которые были эмитированы ВТБ Банком, смогут пользоваться указанными платежными карточками как в Украине, так и за ее пределами, без каких-либо ограничений до 20 февраля включительно», — говорится в сообщении ВТБ Банка.

Клиентам банка была предложена альтернатива: последние два месяца пользователям платежных карт VISA бесплатно выпускали под действующий карточный счет платежные карты системы MasterCard того же класса.