Наталья Билоусова, главред «Agropolit», «попалась» на взятке против Косюка, - СМИ

Против крупнейшего производителя охлажденного мяса птицы, компании «Мироновский хлебопродукт», принадлежащего бизнесмену Юрию Косюку, экс-первому заместителю главы Администрации президента, развернута кампания по дискредитации.
Это следует из аудиозаписи телефонных разговоров и переписки с главным редактором интернет-издания AgroPolit, входящих в холдинг LatifundistMedia Натальей Билоусовой, в которых обсуждаются детали кампании и ее стоимость, сообщают Комментарии.
Так, абонент обозначенный как «Олег, ПР» требует ужесточить заголовки новостей, в которых идет речь о возможности получения дотаций из бюджета, упомянув в них собственника МХП Юрия Косюка. В качестве эталонного примера приводится заголовок «Косюкова Ряба наклювала найбільше бюджетних дотацій», который действительно ранее был опубликован в издании.
Также следует указание упомянуть в негативном ключе «о роли Комитета и А.Б. , который сделал это возможным». Речь может идти о и.о. главы Комитета верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Александре Бакуменко, которого считают близким к Косюку.
Абонент «Наталья Билоусова» подтверждает готовность написать большой материал-расследование и гарантирует, что он будет продублирован на других ресурсах холдинга.
В телефонных разговорах стороны договариваются о встрече и обсуждают детали материала-расследования (судя по всему, акцент предлагается на экологическом вреде, который наносят предприятия МХП) причем заказчик просит, чтобы это «не выглядело как джинса». Наталья Билоусова отвечает «Готуйте свою «бимбу» и выражает готовность помочь. Также «Олег» спрашивает, нет ли у издания конфликта интересов с размещением материалов против птицеводов, на что получает ответ «Організуєм, все організуєм».
Также собеседники в переписке обсуждают возможность публикации «второй волны» материалов – на сей раз в позитивном ключе - о Национальной академии аграрных наук. Отметим, что на сайте издания можно найти множество статей и новостей, основная масса которых приходится на осень прошлого года, освещающих деятельность НААН, включая несколько интервью президента НААН Ярослава Гадзало.
Отметим, что в последнее время в СМИ действительно бурно дискутируется вопрос о справедливости распределения дотаций аграриям из госбюджета. Наиболее остро обсуждается выделение господдержки на развитие птицеводства и в частности крупнейшему производителю, компании «Мироновский хлебопродукт».
Latifundist Media принадлежит Александру Камышину, одному из бывших менеджеров компании СКМ Рината Ахметова. В холдинг входят издания latifundist, Agropolit, kurkul, Elevatorist, Agronews.
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