Войти
Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса
решение
Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса
Гройсман пообещал более стабильные цены в 2018 году
перспективы
Гройсман пообещал более стабильные цены в 2018 году

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

резонанс
RSS

Наталья Билоусова, главред «Agropolit», «попалась» на взятке против Косюка, - СМИ

1388
Наталья Билоусова, главред «Agropolit», «попалась» на взятке против Косюка, - СМИ

Против крупнейшего производителя охлажденного мяса птицы, компании «Мироновский хлебопродукт», принадлежащего бизнесмену Юрию Косюку, экс-первому заместителю главы Администрации президента, развернута кампания по дискредитации.

Это следует из аудиозаписи телефонных разговоров и переписки с главным редактором интернет-издания AgroPolit, входящих в холдинг LatifundistMedia Натальей Билоусовой, в которых обсуждаются детали кампании и ее стоимость, сообщают Комментарии.

Так, абонент обозначенный как «Олег, ПР» требует ужесточить заголовки новостей, в которых идет речь о возможности получения дотаций из бюджета, упомянув в них собственника МХП Юрия Косюка. В качестве эталонного примера приводится заголовок «Косюкова Ряба наклювала найбільше бюджетних дотацій», который действительно ранее был опубликован в издании.

Также следует указание упомянуть в негативном ключе «о роли Комитета и А.Б. , который сделал это возможным». Речь может идти о и.о. главы Комитета верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Александре Бакуменко, которого считают близким к Косюку.

Абонент «Наталья Билоусова» подтверждает готовность написать большой материал-расследование и гарантирует, что он будет продублирован на других ресурсах холдинга.

В телефонных разговорах стороны договариваются о встрече и обсуждают детали материала-расследования (судя по всему, акцент предлагается на экологическом вреде, который наносят предприятия МХП) причем заказчик просит, чтобы это «не выглядело как джинса». Наталья Билоусова отвечает «Готуйте свою «бимбу» и выражает готовность помочь. Также «Олег» спрашивает, нет ли у издания конфликта интересов с размещением материалов против птицеводов, на что получает ответ «Організуєм, все організуєм».

Также собеседники в переписке обсуждают возможность публикации «второй волны» материалов – на сей раз в позитивном ключе - о Национальной академии аграрных наук. Отметим, что на сайте издания можно найти множество статей и новостей, основная масса которых приходится на осень прошлого года, освещающих деятельность НААН, включая несколько интервью президента НААН Ярослава Гадзало. 

Отметим, что в последнее время в СМИ действительно бурно дискутируется вопрос о справедливости распределения дотаций аграриям из госбюджета. Наиболее остро обсуждается выделение господдержки на развитие птицеводства и в частности крупнейшему производителю, компании «Мироновский хлебопродукт».

Читайте также: Новый газовый бизнес окружения Петра Порошенко (расследование)

Latifundist Media принадлежит Александру Камышину, одному из бывших менеджеров компании СКМ Рината Ахметова. В холдинг входят издания latifundist, Agropolit, kurkul, Elevatorist, Agronews.

Юрий Косюк, Наталья Билоусова, Agropolit
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 20 февраля 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.695,77 -0.0352 2.728,82 -0.0667
100 евро 3.330,32 -0.1096 3.391,97 -0.1494
10 рублей 4,43 -0.0002 4,89 -0.0007
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Курс доллара в Украине: ждать ли стабильности?

Рынок «доллар-гривна» в Украине не перестает привлекать к себе внимание граждан. Новогодние горки завершились в начале февраля, когда на черном рынке продажа упала до 26,85. И вот, не прошло и недели, как курс зеленого снова пополз вверх и заставил население (электорат) поволноваться, перешагнув отметку 27,0. Что происходит с гривной и возможен ли стабильный валютный курс в Украине до конца года - попытаемся в этом разобраться в свете последних тенденций.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Обменный курс: сезонность, спекуляции и особенности 2018-го

Со второй половины января гривна на наличном рынке укрепилась на 4,7% - с 28,8 грн/$ до 27,5 грн/$ - и продолжает дальше отвоевывать позиции у доллара. Было ли это ожидаемо и какую динамику ожидать в дальнейшем?
Роман Шпек
Роман Шпек
председатель Совета Независимой ассоциации банков Украины

Миссия МВФ: техническая или последняя?

В Украине часто говорят о победе там, где еще нужно много работать. Жаль, что приезд технической миссии МВФ, скорее всего, запишут в перечень побед и воспримут как неправильный сигнал: «Можно и дальше не выполнять обязательства, они все равно приедут».
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016