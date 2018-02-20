ФГВФЛ завершил выплаты вкладчикам Классикбанка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) завершил выплаты гарантированного возмещения вкладчикам Классикбанка.
«19 февраля 2018 года уполномоченным лицом ФГВФЛ на ликвидацию Классикбанка были поданы документы государственному регистратору юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, для государственной регистрации прекращения банка как юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований», — говорится в сообщении Фонда.
В связи с этим, Фонд гарантирования сообщил о завершении выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам Классикбанка.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.695,77 -0.0352
|2.728,82 -0.0667
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