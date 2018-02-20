Иранские компании решили выращивать зерновые в Украине

Иранские предприятия взяли в аренду 1,2 тыс. га сельскохозяйственных земель в Одесской области, чтобы выращивать зерновые культуры.

Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Украине Мохаммад Бехешти-Монфаред, передает Укринформ.

«Уже подписано соглашение о развитии экстерриториального хозяйства — аренды иранскими предприятиями сельскохозяйственных угодий в Украине, а именно в Одесской области», — рассказал он.

Посол также отметил, что более половины общего украинского экспорта в Иран составляет сельскохозяйственная и пищевая продукция.

В частности, Иран является третьим крупнейшим покупателем украинского подсолнечного масла после Китая и Индии.