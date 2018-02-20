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В Киеве череда отравлений из-за суши

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В Киеве череда отравлений из-за суши

За период с 15 по 19 февраля в Киеве зарегистрировано пять отравлений, вероятно связанных с употреблением пищи в заведении общественного питания. Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Киеве.

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«Из эпидемиологического анамнеза установлено, что все больные связывают свое заболевание с употреблением пищи, приобретенной в заведении общественного питания, все заболевшие заказывали и употребляли суши «Филадельфия», — говорится в сообщении.

Так, по состоянию на 19 февраля трое больных госпитализированы в учреждения здравоохранения.

Сообщается, что специалистами Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве совместно с ГУ «Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины» начато проведение внепланового мероприятия (обследования) с отбором образцов объектов санитарных мероприятий для проведения лабораторных исследований.

Сейчас продолжается эпидемиологическое расследование случаев заболевания.

отравление, суши, Госпродпотребслужбы
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